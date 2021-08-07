Карта распространения коронавируса на 7 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП
На утро 7 августа в Удмуртии заболели ковидом 200 человек. 10 человек скончались, 103 человека выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 367
Глазов — 2 014
Воткинск — 1 750
Можга — 2 292
Сарапул — 1 511
Завьяловский район — 2 092
Алнашский район — 710
Балезинский район — 753
Вавожский район — 375
Воткинский район — 495
Глазовский район — 415
Граховский район — 256
Дебесский район — 327
Игринский район — 982
Камбарский район — 399
Каракулинский район — 254
Кезский район — 403
Кизнерский район — 416
Киясовский район — 289
Красногорский район — 451
Малопургинский район — 539
Можгинский район — 461
Сарапульский район — 465
Селтинский район — 326
Сюмсинский район — 474
Увинский район — 1 394
Шарканский район — 669
Юкаменский район — 382
Якшур-Бодьинский район — 530
Ярский район — 319
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