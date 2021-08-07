Карта распространения коронавируса на 7 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: архив КП

На утро 7 августа в Удмуртии заболели ковидом 200 человек. 10 человек скончались, 103 человека выздоровели. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 367

Глазов — 2 014

Воткинск — 1 750

Можга — 2 292

Сарапул — 1 511

Завьяловский район — 2 092

Алнашский район — 710

Балезинский район — 753

Вавожский район — 375

Воткинский район — 495

Глазовский район — 415

Граховский район — 256

Дебесский район — 327

Игринский район — 982

Камбарский район — 399

Каракулинский район — 254

Кезский район — 403

Кизнерский район — 416

Киясовский район — 289

Красногорский район — 451

Малопургинский район — 539

Можгинский район — 461

Сарапульский район — 465

Селтинский район — 326

Сюмсинский район — 474

Увинский район — 1 394

Шарканский район — 669

Юкаменский район — 382

Якшур-Бодьинский район — 530

Ярский район — 319

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