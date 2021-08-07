Фото: МЧС Удмуртии

7 августа в 13:30 в городке Строителей в Ижевске загорелся 8-квартирный жилой дом. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, в 13:52 пожар ликвидировали.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на 2 этаже двухэтажного 8-квартирного жилого дома, существовала угроза перехода огня на кровлю. Огнеборцами по трехколенным лестницам из квартир со 2 этажа были эвакуированы 4 человека», - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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