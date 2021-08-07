Скорую помощь стали чаще вызывать в Удмуртии на фоне роста заболеваемости коронавирусом

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В Удмуртии на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличилось количество вызовов скорой помощи. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на главвврача станции скорой медицинской помощи Олега Прузана.

«Подъем количества вызовов пошел примерно с начала июля, причем меняется не только количество, но и качество этих вызовов. Увеличились поводы для вызова с температурой, кашлем, лихорадкой – мы уже понимаем, что потенциально это может быть ковидная инфекция. Эти вызовы требуют больше внимания, времени, чтобы этих пациентов осмотреть, диагностировать, доставить в стационар. Это увеличивает время работы на одном вызове», - рассказал он пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на данный момент станция скорой помощи получает около полутора тысяч звонков ежедневно, что на 200-250 звонков больше, чем регистрировалось в конце июня.

«Звонки поступают не только от жителей Ижевска, но и Завьяловского, Малопургинского, Якшур - Бодьинского районов, где в общей сложности проживают около 800 тысяч человек», - отмечается в сообщении.

В качестве приоритетных по-прежнему выступают экстренные вызовы, где присутствует явная угроза человеческой жизни. Остальные вызовы относят к категории неотложных (чаще всего они связаны с высокой температурой, повышением артериального давления или обострением хронических заболеваний. За 7 месяцев 2021 года бригады скорой помощи совершили 143 941 вызов, 22 112 из них – детские.

Напомним, за последние сутки в Удмуртии выявили 200 заболевших ковидом. Второй день подряд фиксируют 10 смертей.

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