80% населения планируют привить в Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Власти Удмуртии подняли планку целевого охвата по вакцинации от коронавируса с 60% до 80%. Как сообщила на аппаратном совещании под председательством главы Удмуртии зампред правительства Эльвира Пинчук, это 921 660 жителей региона. Данное изменение связано с рекомендациями Минздрава России.

«Кроме того, теперь темп вакцинации и доля вакцинированных считаются без учета ревакцинированных и привитых иностранцев», - говорится в сообщении.

Зампред правительства отметила муниципальные образования Удмуртии с низким охватом при высокой заболеваемости коронавирусом – это Сюмсинский, Сарапульский, Увинский, Можгинский и Глазовский районы, а также города Можга и Глазов.

«Единственный способ остановить мутацию коронавируса, а также снизить риски тяжелого течения заболевания – это вакцинация», - напомнила она.

«Мы вынуждены вводить коечные мощности. Чем быстрее мы вакцинируем население, тем меньше будет ресурсов затрачиваться на борьбу с ковидом», - заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. – «У нас нет обязательной вакцинации, каких-либо ограничений для невакцинированных. Мы считаем, что наши люди понимают значимость этого процесса».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 205 человек

Скорую помощь стали чаще вызывать в Удмуртии на фоне роста заболеваемости коронавирусом