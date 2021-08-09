Мужчину насмерть избили во время драки у кафе в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

В Можге расследуют уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает СУ СКР по Удмуртии, его подозревают в убийстве 46-летнего мужчины во время драки возле одного из кафе.

«По данным следствия, утром 8 августа 2021 года в г. Можге в одном из кафе между подозреваемым и 46-летним посетителем произошел конфликт. Мужчины вышли на улицу, где подозреваемый избил потерпевшего, в том числе несколько раз пнул лежавшего по голове. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Место происшествия осмотрели, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого задержали, готовятся материалы для предъявления ему обвинения, решается вопрос о заключении под стражу.

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