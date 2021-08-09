Последние новости Ижевска на утро 9 августа 2021 года: более 200 заболевших ковидом и эвакуация из трех торговых центров

Рассказываем, что произошло в Ижевске и Удмуртии за минувшие выходные Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 9 августа, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +27°С. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 9 августа одной строкой:

- Около 9 тысяч человека устроились на работу с помощью службы занятости в Удмуртии с начала года

- Более 60% жителей четырех районов Удмуртии привиты от коронавируса

- В городке строителей в Ижевске загорелся 8-квартирный жилой дом

- Борьба с коронавирусом - или с «наливайками»: разбираемся в новых ограничениях в Удмуртии

- «Клювом пробили толстую скорлупу»: восемь журавлят из Ижевска весной выпустят на волю в Приамурье

- Пенсионерка из Ижевска отправила мошенникам более миллиона рублей

- Саванна или мейн-кун: 5 самых дорогих кошек, которых продают в Ижевске

А теперь к главным новостям:

РЕКОРД ЛЕТА ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОВИДОМ

Заболеваемость ковидом в Удмуртии сильно возросла Фото: Архив КП

В минувшие выходные впервые с зимы было зафиксировано 200 и более новых случаев коронавируса в республике. На станции скорой помощи рассказали, что за последнее время количество вызовов существенно возросло.

ЭВАКУАЦИЯ В ТЦ

По одной из версий, сработала пожарная сигнализация Фото: pixabay.com

В субботу настроение отправившимся за покупками ижевчанам настроение подпортила эвакуация, объявленная в трех торговых центрах. К счастью, тревога оказалась ложной.

ЖАРА ИДЕТ?

Что ждать ижевчанам от погоды на следующей неделе? Фото: Архив КП

На этой неделе синоптики вновь прогнозируют наступление жары. Она будет на такая сильная, как в первые два летних месяца, тем не менее столбик термометра несколько раз подойдет к +30°С.

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