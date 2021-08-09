Видео: человек погиб после опрокидывания грузовика на легковушку в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

9 августа на 20-м километре Воткинского тракта в Завьяловском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 08:15 28-летний водитель «Гранты» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком Renault с 55-летним водителем за рулем. Renault, загруженный песком, опрокинулся на легковушку и насмерть раздавил находящегося в ней водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» получил смертельную травму, водителю грузового автомобиля оказана разовая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, движение на данном участке автодороги затруднено, организовано реверсивное движение. По факту ДТП проводится расследование», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать скоростные ограничения, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия. В случае опасности водитель должен принимать все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии на 25 % увеличат «ковидный» коечный фонд

Повторный аукцион по продаже «Удмуртавтодора» объявят в Удмуртии