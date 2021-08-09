Двое бывших полицейских в Удмуртии отправились в колонию за получение взятки и посредничество

Фото: Диля Ахмадишина

В столице Удмуртии вынесли приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по УР, одного из них признали в получении взятки, второго – в посредничестве. Оба отправятся в колонию общего режима.

«Как установлено следствием и судом, осужденные, занимая должности инспекторов ГИБДД, выполняли служебные функции по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. Ижевска. В январе 2019 года они остановили автомобиль под управлением местного жителя, который двигался с выключенными осветительными приборами. Водитель, опасаясь, что в ходе возможного медицинского исследования у него могут быть выявлены следы наркотического опьянения, обратился к знакомому жителю г. Ижевска с целью «решения вопроса» через знакомых сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Вышеназванный ижевчанин решил помочь попавшему в щекотливую ситуацию водителю, используя «связи» в правоохранительных органах. Он попросил содействия у знакомого инспектора ГИБДД, а тот обратился к другому инспектору с просьбой не привлекать водителя к админстративной ответственности. За взятку в размере 30 тысяч рублей обе стороны ударили по рукам. Водитель сдал анализы в медкабинете, после чего один из инспекторов подменил биологический материал на «чистый».

«Через несколько дней знакомый водителя перевел на карту инспектору ГИБДД, выполнявшему роль посредника, взятку в сумме 35 тыс. рублей, из которых 5 тыс. оставил себе за посреднические услуги, остальные деньги передал взяткополучателю. Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике», - сообщает пресс-служба ведомства».

Бывшие сотрудники полиции отрицали свою вину, но доказательств было более чем достаточно: допросили более 30 свидетелей, провели обыски, на имущество обвиняемых наложили арест.

Сегодня, 8 августа, мужчины услышали приговор суда. Взяткополучатель отправится в колонию общего режима на 3,5 года, посредник – на 3 года. Кроме того, им запрещено работать в правоохранительных органах и представлять закон в течение 3 и 2 лет соответственно.

Как уточняет пресс-служба, в 2019 году оба сотрудника были уволены за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД.

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