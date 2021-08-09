Муниципалитет в Ярском районе Удмуртии наказали за свалку на сельхозугодьях

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29 июня в Удмуртии была проведена плановая проверка муниципального образования «Уканское», в ходе которой выяснилось, что в 500 метрах от села Укан находится несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадхора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, администрацию МО оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«Отходы производства и потребления складываются поверх плодородного слоя почвы, происходит физическое загрязнение земель. Отходами являются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. Преобладающими источниками бытовых отходов являются упаковочные полиэтиленовые пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, ветошь, растительные остатки, бумага. На данном земельном участке отсутствуют трафареты и ограждения, а также знаки, запрещающие вывоз мусора», - говорится в сообщении.

Отмечается, что плодородный слой почвы был перекрыт на площади 720 кв.м.

15 июля на администрацию МО составили административный протокол и предписали устранить нарушения до 1 ноября этого года, а 30 июля выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, недавно после вмешательства прокуратуры незаконную свалку ликвидировали в Красногорском районе.

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