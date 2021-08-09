Управляющая компания вернет пенсионеру из Ижевска более 14 тысяч рублей после прокурорской проверки

Фото: Сергей Грачев

Пенсионеру из Первомайского района Ижевска по результатам прокурорской проверки вернут переплату за коммунальные услуги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ижевчанин переплатил более 14 тысяч рублей.

«Установлено, что некоторое время заявителю одновременно производили начисление платы за холодное водоснабжение и водоотведение две управляющие организации. При этом, судом принято решение о расторжении в одностороннем порядке договора управления с МУП СпДУ, в связи с чем, управляющая организация не имела полномочий по начислению платежей за потребленные пенсионером коммунальные услуги» - говорится в сообщении.

В адрес руководителя «управляйки» было внесено прокурорское представление о нарушении закона. После его рассмотрения компания решила вернуть пенсионеру излишне уплаченную сумму.

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