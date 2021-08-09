Гороскоп на 10 августа для ижевчан: Близнецам стоит поумерить ожидания, а Козероги будут весьма удачливы

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pexels.com
ОВЕН
Прекрасный день - с самого утра вы почувствуете прилив сил и настроения, и на этой волне сможете добиться ощутимых успехов как в работе, так и в личной жизни.
ТЕЛЕЦ
Стоит обратить внимание на свое здоровье и на здоровье близких людей. Отнеситесь к этому серьезно.
БЛИЗНЕЦЫ
Ровный день. Звезды советуют поумерить ожидания, и все будет хорошо.
РАК
Звезды намекают на большие перемены в личной жизни. Одинокие раки рискуют найти вторую половинку, а семейные пройдут проверку на прочность отношений.
ЛЕВ
Львы сегодня великолепны. Кажется, в их действиях невозможно найти ни единого изъяна. исключительно благоприятный день.
ДЕВА
Звезды советуют сидеть взять отгул – на работе вас ждут сплошные разочарования. Вечер в любом случае придется потратить на выяснение отношений с недругами.
ВЕСЫ
Скорее плохой день. Возможны удары в спину от родных людей. Скорее всего, они и сами не понимают, как ранят вас их слова. Попробуйте им это объяснить.
СКОРПИОН
Сегодня Скорпионам нельзя распыляться. Стоит уделить внимание какой-то одной проблеме и добить ее до конца.
СТРЕЛЕЦ
Не расстраивайтесь по пустякам, особенно с утра – вечером вы поймете, какая чушь вас на самом деле волновала.
КОЗЕРОГ
Удачный день. Именно удачный – ибо вашей заслуги в успехах почти не будет. Совокупность случайных обстоятельств вознесет вас на недосягаемые ранее вершины.
ВОДОЛЕЙ
Придется много терпеть и преодолевать. Скорее всего, при должном усердии все получится.
РЫБЫ
Жизнь сделает все, чтобы вы забились в угол – не позволяйте ей этого делать. Вылезать оттуда придется долго.
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