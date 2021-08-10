39-летний водитель скончался в больнице после аварии в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

7 августа на 13-м километре автодороги «Алнаши-Грахово» в Удмуртии произошла авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около 10:35 39-летний водитель «ВАЗ- 21144» не уступил место «Ладе Приоре» с 29-летним мужчиной за рулем, выезжая со второстепенной дороги.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ 21144» от полученных травм скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля «Лада Приора» получил травмы», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает , что на перекрестке неравнозначных дорог уступить должен водитель, движущийся по второстепенной дороге. Направление движения ТС, движущегося по главной дороге, в данном случае значения не имеет.

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