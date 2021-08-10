Погода в Ижевске 10 августа: до +27°C и облачно с прояснениями

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 августа, вторник. «Комсомолка» расскажет вам прогноз погоды на день.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура воздуха поднимется до +27°C, будет облачно с прояснениями. Дождей синоптики не обещают. Ветер северо-восточный, до 3 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.

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