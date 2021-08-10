В Удмуртии стали тонуть в два раза чаще

Фото: Анастасия Захарова

С начала текущего года на водоемах Удмуртии утонули 38 человек. Как вчера, 9 августа сообщил на аппаратном совещании при главе республики замначальника регионального ГУ МЧС Андрей Поздеев, это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (20 утонувших).

Погибли 4 ребенка (в 2020 – 1), спасли 9 человек. Все утонувшие зафиксированы исключительно в неорганизованных местах отдыха.

29% утонувших – люди старше 50 лет.

«Прямая конверсия жаркой погоды с погибшими на водоемах. Здесь прямо беда, особенно по детям. И сезон купания, в том числе и на необорудованных объектах, продолжается <…>. Коллеги, нужно провести анализ ситуации. Может быть, нужно оборудовать водоемы, чем просто ставить табличку «Купаться запрещено», - заявил глава республики Александр Бречалов.

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