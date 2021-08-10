420 протоколов составлено в Удмуртии на прилетевших из-за рубежа граждан

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С 1 августа 2020 года по настоящее время на территорию Удмуртии по воздуху прибыло 31 210 человек. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, на данный момент составлено 420 административных протоколов на лиц, не внесших сведения о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию.

«Не внесли сведения о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию 655 человек (2,1%), данные граждане могут являться потенциальными источниками инфекции. По результатам тестов граждан, сдавших тесты на COVID-19, у 313 был выявлен вирус. В отношении лиц, допустивших правонарушения, Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике возбуждаются дела об административном правонарушении. В настоящее время составлено 420 протоколов об административном правонарушении, все они направлены на рассмотрение в суды», - говорится в сообщении.

На данные момент суды рассмотрели 180 протоколов, общая сумма штрафов по ним - 1 772 000 рублей.

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