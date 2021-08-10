Последние новости Ижевска на утро 10 августа 2021 года: смерть после драки у кафе и раздавленная грузовиком легковушка

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 10 августа. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +27°С. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 10 августа одной строкой:
В Ижевске снова работает стадион «Локомотив»
Управляющая компания вернет пенсионеру из Ижевска более 14 тысяч рублей после прокурорской проверки
Дело бывшего главы Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба поступило в суд
Муниципалитет в Ярском районе Удмуртии наказали за свалку на сельхозугодьях
Более 30 тысяч человек вакцинировались на Центральной площади Ижевска
В Удмуртии на 25 % увеличат «ковидный» коечный фонд
Более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса в Удмуртии находятся в карантине
Более 200 тыс. рублей, собранных на капремонт жилых домов, похитила преступная группа в Удмуртии
А теперь к главным новостям:
МУЖЧИНА НЕ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ДРАКИ ВОЗЛЕ КАФЕ
Фото: Амир Закиров
В результате конфликта в кафе мужчины переместились на улицу. Что было дальше – читайте здесь
ПЕСКОВОЗ РАЗДАВИЛ ЛЕГКОВУШКУ ВМЕСТЕ С ВОДИТЕЛЕМ
Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии
Предварительно, водитель легковушки выехал на встречную полосу, за что и поплатился жизнью. Подробнее здесь
ЦЕЛЬ – 80% ПРИВИТЫХ ОТ КОРОНАВИРУСА
Фото: Сергей Грачев
Планка в 60% уже не удовлетворяет власти Удмуртии. О том, какие районы вакцинируются медленнее всего – читайте здесь
ДВОЕ БЫВШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТПРАВИЛИСЬ В КОЛОНИЮ ИЗ-ЗА ВЗЯТКИ
Фото: Диля Ахмадишина
«Решение вопроса» слишком дорого обошлось теперь уже бывшим служителям закона. Все суммы и сроки – здесь.
ПОДОСИНОВИКИ ПОД МИКРОСКОПОМ
http://www.kp.ru/share/i/12/12071117/big.jpg
А вы когда-нибудь рассматривали грибы под микроскопом? А мы купили подосиновики на ижевском рынке и рассмотрели. Подробнее здесь