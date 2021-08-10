Последние новости Ижевска на утро 10 августа 2021 года: смерть после драки у кафе и раздавленная грузовиком легковушка

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! На календаре вторник, 10 августа. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +27°С. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 10 августа одной строкой:

В Ижевске снова работает стадион «Локомотив»

Управляющая компания вернет пенсионеру из Ижевска более 14 тысяч рублей после прокурорской проверки

Дело бывшего главы Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба поступило в суд

Муниципалитет в Ярском районе Удмуртии наказали за свалку на сельхозугодьях

Более 30 тысяч человек вакцинировались на Центральной площади Ижевска

В Удмуртии на 25 % увеличат «ковидный» коечный фонд

Более 20 тысяч доз вакцины от коронавируса в Удмуртии находятся в карантине

Более 200 тыс. рублей, собранных на капремонт жилых домов, похитила преступная группа в Удмуртии

А теперь к главным новостям:

МУЖЧИНА НЕ ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ДРАКИ ВОЗЛЕ КАФЕ

Фото: Амир Закиров

В результате конфликта в кафе мужчины переместились на улицу. Что было дальше – читайте здесь

ПЕСКОВОЗ РАЗДАВИЛ ЛЕГКОВУШКУ ВМЕСТЕ С ВОДИТЕЛЕМ

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Предварительно, водитель легковушки выехал на встречную полосу, за что и поплатился жизнью. Подробнее здесь

ЦЕЛЬ – 80% ПРИВИТЫХ ОТ КОРОНАВИРУСА

Фото: Сергей Грачев

Планка в 60% уже не удовлетворяет власти Удмуртии. О том, какие районы вакцинируются медленнее всего – читайте здесь

ДВОЕ БЫВШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТПРАВИЛИСЬ В КОЛОНИЮ ИЗ-ЗА ВЗЯТКИ

Фото: Диля Ахмадишина

«Решение вопроса» слишком дорого обошлось теперь уже бывшим служителям закона. Все суммы и сроки – здесь.

ПОДОСИНОВИКИ ПОД МИКРОСКОПОМ

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А вы когда-нибудь рассматривали грибы под микроскопом? А мы купили подосиновики на ижевском рынке и рассмотрели. Подробнее здесь