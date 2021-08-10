За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 210 человек

Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 10 августа в Удмуртии выявлено 210 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 38 детей до 14 лет и 21 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 11 смертей.

141 человек выздоровел, их выписали.

5 314 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 278 - в состоянии средней степени тяжести, 279 – в тяжелом состоянии.

Всего на 10 августа в Удмуртии зарегистрировано 41 955 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 34 344 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 1 300 смертей.

Вакцинированы 314 014 жителей Удмуртии. Из них 228 758 прошли через оба этапа вакцинации.

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