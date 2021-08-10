Велосипедистка из Ижевска завоевала бронзу на чемпионате России по маунтинбайку

Анна Миролюбова Фото: Минспорт УР

9 августа в городе Верхний Уфалей (Челябинская область) завершился чемпионат России по велоспорту-маунтинбайку (дисциплина «кросс-кантри марафон»). Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, ижевчанка Анна Миролюбова завоевала бронзу, преодолев дистанцию 64 км за 3 часа 9 минут и 7 секунд.

«Победительницей гонки стала Гузель Ахмадулина из Москвы, второе место заняла Елена Гоголева из Самарской области», - говорится в сообщении.

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