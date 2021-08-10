Парк Кирова в Ижевске отметит 87-летие

Фото: архив КП

14 августа парк С.М. Кирова в Октябрьском районе Ижевска отметит 87-летие. Как сообщает пресс-служба городской администрации, для гостей праздника подготовлена развлекательная программа.

«История парка начинается в 1933 - году. Тогда работники ижевского завода собственными силами сделали первые шаги к обустройству территории», - говорится в сообщении.

Развлекательные мероприятия пройдут с 12:00 до 18:00.

Справка КП:

Парк, который ныне находится в Октябрьском районе столицы Удмуртии, начали обустраивать в 1933 году силами работников ижевских заводов. Проект парка был создан архитекторами А.С. Коробовым и Е.П. Беневоленским. К весне 1934 года в парке появились клумбы, павильоны, беседки, киоски и танплощадки, на берегу пруда открылись зеленый театр и летний ресторан. Официально парк открылся 8 августа 1934 года, а в декабре ему было присвоено имя русского революционера, советского государственного деятеля С.М. Кирова.

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