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Происшествия10 августа 2021 10:37

67-летний мотоциклист попал в больницу после съезда с дороги в Удмуртии

Мужчина не справился с управлением
Дмитрий Коренев
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Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 9 августа в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП с участием 67-летнего водителя мотоцикла Kavasaki. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, около 17:50 мужчина не справился с управлением и съехал в кювет - это произошло недалеко от села Зура.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за рулем нужно быть предельно внимательным и контролировать скорость движения.

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