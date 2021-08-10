67-летний мотоциклист попал в больницу после съезда с дороги в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 9 августа в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП с участием 67-летнего водителя мотоцикла Kavasaki. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, около 17:50 мужчина не справился с управлением и съехал в кювет - это произошло недалеко от села Зура.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за рулем нужно быть предельно внимательным и контролировать скорость движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на утро 10 августа 2021 года: смерть после драки у кафе и раздавленная грузовиком легковушка

Двое бывших полицейских в Удмуртии отправились в колонию за получение взятки и посредничество