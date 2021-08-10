16-летнего подростка в Удмуртии подозревают в краже цифровой техники из мастерской по ремонту

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В Воткинске 16-летний местный житель подозревается в хищении цифровой техники из ремонтной мастерской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

«В конце июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Воткинский» поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже из мастерской по ремонту цифровой техники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещение мастерской злоумышленники проникли в ночное время путем разбития оконного стекла и похитили 4 планшета, 5 пар наушников, мобильный телефон и денежные средства», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»).

Личность подозреваемого установили – им оказался 16-летний воткинский подросток. Оказалось, что похищенное имущество парень продал – часть уже нашли и изъяли. Теперь подростку грозит до 5 лет лишения свободы.

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