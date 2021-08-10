Пьяный 15-летний подросток в Удмуртии попал в больницу после опрокидывания на мопеде

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 9 августа, на улице Набережная в селе Пычас в Удмуртии произошло ДТП с участием 15-летнего подростка. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, около полуночи он, находясь в пьяном состоянии за рулем мопеда «Сигма» и не имея водительского удостоверения, не справился с управлением и въехал в препятствие. Мопед опрокинулся.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель мопеда получил травмы, госпитализирован». – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что управлять мототранспортным средством без прав ребенку запрещено – необходимо пройти обучение в мотошколе, сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

За вождение в пьяном состоянии или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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