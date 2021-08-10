До 15 августа без горячей воды останутся жители 75 домов Ижевска

Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии жители 75 домов останутся без горячего водоснабжения. Как сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс», это связано с проведением гидравлических испытаний.

С 10 до 15 августа горячей воды не будет в следующих домах:

- улица 10 лет Октября 2, 10, 12, 14, 16, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;

- улица Буммашевская 5, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19, 21, 23;

- улица Дзержинского 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 22а;

- улица Майская 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29а, 30, 35а, 51;

- переулок Северный 55, 57, 59, 61;

- улица Удмуртская 255, 257, 259, 276, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 300, 302;

- улица Холмогорова 47, 55, 94, 96, 96/2, 98.

«Теплоснабжающая компания напоминает, что в процессе гидравлических испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Горожанам необходимо помнить о простых правилах безопасности: избегать нахождения, а также не парковать автомобили вблизи теплотрасс и люков тепловых камер, не подходить близко к местам производства работ!», - говорится в сообщении.

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