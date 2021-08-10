На 3,3 тысячи человек сократилось население Удмуртии с начала года

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За первое полугодие 2021 года население Удмуртии сократилось на 3,3 тысячи человек. Как сообщает Удмуртстат, это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда убыль составила 1,6 тыс. чел.).

За полгода родилось 6,9 тысяч детей, что на 137 меньше, чем в соответствующий период 2020 года. Умерло, напротив, на 1,3 тыс. больше – 10,2 тыс.

Назвал Удмуртстат и основные причины смерти жителей республики: это болезни кровообращения, новообразования и несчастные случаи (по убывающей).

С начала года в регион приехали 5 954 человека, уехали – 5 946 человек.

За рассматриваемый период в республике заключили 3,2 тыс. браков - на 922 брака больше, чем за тот же период прошлого года. Правда, и расторгать браки стали чаще – зафиксировано 2,6 тыс. разводов, то есть на 589 больше.

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