За убийство и два изнасилования осудят жителя Ижевска

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В столице Удмуртии осудят местного жителя, который обвиняется в двух изнасилованиях и убийстве. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, во время совершения преступлений мужчина был пьян.

«Следствием установлено, что в один из дней ноября 2020 года обвиняемый, находясь в подъезде одного из домов, расположенных в так называемом районе «Болото», в состоянии опьянения изнасиловал знакомую», - говорится в сообщении.

Спустя время мужчина проник в квартиру потерпевшей, воспользовавшись незакрытой дверью, и, угрожая ножом, изнасиловал ее снова. После содеянного обвиняемый обещал, что убьет потерпевшую, если она обратится в полицию.

«Через несколько дней в ходе конфликта, произошедшего при употреблении спиртных напитков, напал на одного из жильцов дома и задушил его» - пишет пресс-служба.

Уголовное дело направят в Первомайский районный суд, где его рассмотрят по существу. За совершенные мужчиной преступления законом предусмотрено наказание в в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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