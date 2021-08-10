Карта распространения коронавируса на 10 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 10 августа в Удмуртии заболели ковидом 210 человек. 11 человек скончались, 141 человек выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 19 635

Глазов — 2 041

Воткинск — 1 787

Можга — 2 309

Сарапул — 1 534

Завьяловский район — 2 107

Алнашский район — 714

Балезинский район — 762

Вавожский район — 385

Воткинский район — 507

Глазовский район — 426

Граховский район — 256

Дебесский район — 327

Игринский район — 988

Камбарский район — 411

Каракулинский район — 254

Кезский район — 421

Кизнерский район — 424

Киясовский район — 295

Красногорский район — 451

Малопургинский район — 547

Можгинский район — 480

Сарапульский район — 474

Селтинский район — 330

Сюмсинский район — 481

Увинский район — 1 452

Шарканский район — 674

Юкаменский район — 392

Якшур-Бодьинский район — 541

Ярский район — 325

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