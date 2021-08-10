Карта распространения коронавируса на 10 августа: какие районы лидируют по количеству заболевших

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На утро 10 августа в Удмуртии заболели ковидом 210 человек. 11 человек скончались, 141 человек выздоровел. Рассказываем, как складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 19 635
Глазов — 2 041
Воткинск — 1 787
Можга — 2 309
Сарапул — 1 534
Завьяловский район — 2 107
Алнашский район — 714
Балезинский район — 762
Вавожский район — 385
Воткинский район — 507
Глазовский район — 426
Граховский район — 256
Дебесский район — 327
Игринский район — 988
Камбарский район — 411
Каракулинский район — 254
Кезский район — 421
Кизнерский район — 424
Киясовский район — 295
Красногорский район — 451
Малопургинский район — 547
Можгинский район — 480
Сарапульский район — 474
Селтинский район — 330
Сюмсинский район — 481
Увинский район — 1 452
Шарканский район — 674
Юкаменский район — 392
Якшур-Бодьинский район — 541
Ярский район — 325
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