Более половины неурожайных площадей пришлись на три района Удмуртии

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Из-за аномальной жары и засухи в Удмуртии не дадут урожай 23,3 тыс. га посевных площадей в 13 районах республики. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, наиболее пострадали Шарканский, Завьяловский и Юкаменский районы - на них приходится 13 тыс. га, или более половины «потерянных» площадей.

«23,3 тыс. га – это те площади, которые уже не дадут урожай, он погиб в результате почвенной засухи. Из-за ЧС в общей сложности пострадали хозяйства 13 районов республики, наибольшая гибель зерновых и зернобобовых отмечается в Шарканском районе – 5535 га, Завьяловском районе – 3898 га и Юкаменском – 3680 га», - пишет пресс-служба.

Сообщается, что по состоянию на 9 августа план по уборке зерновых выполнен на 61%, сев озимых культур завершен на 8% от плана.

Напомним, из-за аномальной жары и засухи в республике ввели режим ЧС.

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