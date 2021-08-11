Объездную дорогу к аэропорту в Ижевске отремонтировали на 85 процентов

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

В столице Удмуртии завершаются ремонтные работы на участке от автодороги Ижевск-Аэропорт до автодороги Ижевск-Воткинск. Как сообщает пресс-служба правительства региона, дорога готова на 85 процентов.

Участок построили в 2006 году, он должен был разгрузить дороги столицы региона, вывести транзитный транспорт за пределы столицы республики. Интенсивность движения за это время возросла. Но почти за 15 лет здесь проводился лишь текущий ремонт.

«В 2021 году здесь масштабный ремонт. Ремонтируем не только проезжую часть, но и мост через реку Позимь, один скотопрогон. Также отремонтированы 11 водопропускных труб и 45 водосбросных сооружений с гасителями», - рассказал Алексей Горбачев министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

Протяженность ремонтируемого объекта составила 9,786 км. Мост через реку Позимь почти готов. Здесь открыто одностороннее движение, которое регулируется светофором.

Ход работ проверила специальная комиссия. У них появились небольшие замечания, которые будут устранены. Ремонт дороги планируется завершить к 1 сентября. Здесь установят 78 дорожных знаков. Отметим, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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