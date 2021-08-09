Дело бывшего главы Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба поступило в суд

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Уголовное дело по обвинению экс-министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии и бывшего директора ГУП «ТПО ЖКХ» Ивана Ястреба поступило в Октябрьский районный суд Ижевска. Как сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества, дату судебного заседания пока не назначили.

«Органами предварительного следствия Ястреб обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 159 УК РФ», - говорится в сообщении.

Напомним, Ивана Ястреба задержали в конце октября 2020 года по https://www.izh.kp.ru/online/news/4072093/ обвинению в получении взятки в крупном размере. Недавно суд не отпустил экс-министра на домашний арест.

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