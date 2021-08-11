70-летнего грибника, заблудившегося в лесу, спасли в Удмуртии

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В Удмуртии потерялся 70-летний дедушка. ЧП произошло 9 августа, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы республики.

Пожилой мужчина в 7 утра вышел из СНТ «Квант», Завьяловского района, и отправился в ближайший лес за грибами. Но заплутал, силы начали покидать.

«Когда дедушка понял, что выйти из леса не может, позвонил супруге, которая и обратилась за помощью к спасателям. По телефону дедушка и спасателям объяснил, в каком месте зашел в лес и о том, что идет он вдоль линий электропередач», - подчеркивается в сообщении ведомства.

Спасатели прибыли на место ЧП, включили сирену и начали двигаться в указанном направлении, периодически созваниваясь с дедушкой.

В итоге его обнаружили в 2 км от огородов. Передвигался он уже с трудом, ноги не шли. Но в опасной ситуации он действовал абсолютно правильно: вовремя позвонил, двигался вдоль ЛЭП, зная, что они приведут его к людям.

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