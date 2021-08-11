За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 211 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 11 августа в Удмуртии выявлено 211 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 36 детей до 14 лет и 21 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 11 смертей.

143 человека выздоровели, их выписали.

5 328 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 319 - в состоянии средней степени тяжести, 281 – в тяжелом состоянии.

Всего на 11 августа в Удмуртии зарегистрировано 42 166 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 34 487 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 311 смертей.

Вакцинированы 315 565 жителей Удмуртии. Из них 232 999 прошли через оба этапа вакцинации.

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