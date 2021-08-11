Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 9:32

Видео: эвакуация туристов из Удмуртии из гор Абхазии

Мать и несовершеннолетнюю дочь на вертолете доставили в Сухуми
Дмитрий Коренев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

Накануне, 10 августа, сотрудники МЧС Республики Абхазия на вертолете эвакуировали из горного района двух туристов из Воткинска. Как сообщает пресс-служба ведомства, мать и несовершеннолетняя дочь пешком дошли до перевала Химса, где женщина травмировалась.

Вертолет Ми-2 доставил жителей Удмуртии в столицу Абхазии. В Сухуми матери оказали необходимую медицинскую помощь.

«Ливни размыли все пути, очень высокие подъемы, очень сложно было подниматься. Таких высоких гор мы не встречали», - сказала Анна Селезнева.

Еще 6 членов туристической группы остаются в горах. Отмечается, что МЧС было категорически против данного маршрута, но руководитель группы принял решение идти.

Туристов из Воткинска эвакуировали из гор Абхазии
Видео: МЧС Абхазии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска на 11 августа 2021 года: метеорный поток, смерти от ковида после вакцинации, пьяный подросток на мопеде

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 211 человек