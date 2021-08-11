Видео: эвакуация туристов из Удмуртии из гор Абхазии

Фото: пресс-служба МЧС Абхазии
Накануне, 10 августа, сотрудники МЧС Республики Абхазия на вертолете эвакуировали из горного района двух туристов из Воткинска. Как сообщает пресс-служба ведомства, мать и несовершеннолетняя дочь пешком дошли до перевала Химса, где женщина травмировалась.
Вертолет Ми-2 доставил жителей Удмуртии в столицу Абхазии. В Сухуми матери оказали необходимую медицинскую помощь.
«Ливни размыли все пути, очень высокие подъемы, очень сложно было подниматься. Таких высоких гор мы не встречали», - сказала Анна Селезнева.
Еще 6 членов туристической группы остаются в горах. Отмечается, что МЧС было категорически против данного маршрута, но руководитель группы принял решение идти.
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