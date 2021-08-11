Последние новости Ижевска на 11 августа 2021 года: метеорный поток, смерти от ковида после вакцинации, пьяный подросток на мопеде

Летний Ижевск. Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 августа, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода – до +24°С и без дождей.

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Гороскоп на 11 августа для ижевчан: Ракам не будет равных в работе, а Девам стоит заняться спортом

Где в Ижевске появятся новые светофоры

За убийство и два изнасилования осудят жителя Ижевска

Более половины неурожайных площадей пришлись на три района Удмуртии

На 3,3 тысячи человек сократилось население Удмуртии с начала года

До 15 августа без горячей воды останутся жители 75 домов Ижевска

Велосипедистка из Ижевска завоевала бронзу на чемпионате России по маунтинбайку

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Возросшая смертность от ковида

Фото: Pixabay

В Удмуртии серьезный рост заболеваемости коронавирусом наметился еще в середине июня. Изменился и процент смертности к числу заболевших – если зимой 2020 в день фиксировалось не более 5 смертей, то сейчас ежедневно фиксируется порядка 10 летальных случаев. С чем это связано, разбиралась «Комсомолка».

Кроме этого, в Удмуртии выявили 371 случай заболевания коронавирусом среди вакцинированных.

Когда можно увидеть метеорный поток Персеиды?

Персеиды Фото: Архив КП

Один из самых крупных метеорных потоков будет особенно активен с 17 июля по 24 августа, а его пик придется на 12-23 августа. Ожидается, что в этот период его максимальная интенсивность составит 100-150 падающих звезд в час. О том, где посмотреть зрелищный «звездный дождь» и какие желания загадывают ижевчане, расскажет «Комсомолка».

Пьяный на мопеде

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария произошла в селе Пычас в Удмуртии. Пьяный 15-летний подросток решил ночью покататься на мопеде, но не справился с управлением.

«Самый красивый котенок Ижевска»

Фото предоставлено участником конкурса

«Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Участники уже вовсю присылают фотографии своих питомцев. Отправляйте кадры и вы! Заявки принимаем до 14 августа, вы еще можете успеть.

Хорошего дня и будьте здоровы!