Осужденный бывший полицейский вернет в казну 265 тысяч рублей

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Суд в Кизнерском районе Удмуртии рассмотрел прокурорский иск о взыскании 265 тысяч рублей с бывшего сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, эти деньги осужденный бывший полицейский получил в качестве взятки.

«Установлено, что бывший сотрудник полиции передавал персональные данные умерших граждан и их родственников в ритуальную компанию за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.

31 марта мужчина был признан виновным во взяточничестве и получил 7-летний условный срок с 5-летним запретом занимать должности в госучреждениях и представлять закон.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокурора.

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