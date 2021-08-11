Пьяный водитель сбил идущих по обочине 15-летнюю девушку и 19-летнего юношу в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

10 августа на 20-м километре дороги «Ува-Селты-Удугучин» Увинского района Удмуртии (недалеко от села Удугучин) произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, около 23:00 36-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и сбил двигавшихся по обочине 15-летнюю девушку-подростка и ее 19-летнего спутника.

«В результате ДТП пешеходы получили травмы, доставлены в медицинское учреждение. При проведении освидетельствования у водителя автомобиля «ВАЗ-2112» было установлено состояние опьянения», - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится расследование.

Госавтоинспекция просит граждан незамедлительно сообщать о замеченном пьяном водителе по телефонам 415-700 и 415-701, либо по телефону 02 (сот. 102). Необходимо назвать марку, номер, местонахождение и направление движения автомобиля.

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