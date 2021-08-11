20 лет колонии грозит 20-летней жительнице Удмуртии за наркотики в пачке сигарет

Фото: пресс-служба УМВД по УР

В селе Черемушки Можгинского района Удмуртии сотрудники правоохранительных органов остановили и обыскали автомобиль такси. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, в лежащей на передней панели сигаретной пачке нашли 5 свертков с синтетическими наркотиками.

«Было установлено, что запрещенные вещества перевозила пассажир такси - 20-летняя неработающая, ранее судимая жительница г. Можги. Она пояснила, что является курьером интернет-магазина, наркотические средства забрала из тайника в лесополосе на территории г. Ижевска и везла для дальнейшего сбыта бесконтактным способом в г. Можге», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

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