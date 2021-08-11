Гороскоп на 12 августа для ижевчан: Овнов ждет разнообразный день, а Весы смогут расслабиться

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ОВЕН

Весьма разнообразный день. Будут как взлеты, так и падения. Очень многое сегодня зависит только от вас самих.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вы можете ощутить нечеловеческую усталость. Она уйдет так же внезапно, как и пришла.А вообще - постарайтесь не выбрасывать отдых из дневного распорядка.

БЛИЗНЕЦЫ

Плохой день для общения. Звезды рекомендуют держать язык за зубами. Важные переговоры лучше перенести.

РАК

Возникнет желание отодвинуть решение проблем в долгий ящик, но звезды не советуют этого делать. День будет очень продуктивным, если вы обуздаете свою лень.

ЛЕВ

Дома могут быть проблемы, а вот на работе все будет более чем прекрасно. Велик риск травм, поэтому спортом лучше не заниматься.

ДЕВА

Покажется, что вы никому не нужны – и отчасти это действительно так. Подумайте над свои поведением в последние пару дней.

ВЕСЫ

Расслабленный денек. В особенной продуктивности вас не упрекнешь, но сегодня и не придется много работать.

СКОРПИОН

Определитесь, что именно вам важно на данный момент, и доведите дело до конца. Важна максимальная концентрация на цели.

СТРЕЛЕЦ

Вечером возможна приятная встреча с давно «потерянными» для вас людьми. В целом хороший день. Подобие проблем можно отметить разве что утром.

КОЗЕРОГ

Успешный день. Вы удивите окружающих своей работоспособностью. Чего уж там – себя тоже удивите.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют отправиться в тур по стране или хотя бы выйти на вечернюю прогулку. Чем меньше вы будете сидеть на месте – тем успешнее будет четверг.

РЫБЫ

Вы будете довольно грустны. Возможны конфликты на работе, но вечером Рыбы найдут утешение в компании родных и близких.

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Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.

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