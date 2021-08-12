За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 212 человек

Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 12 августа в Удмуртии выявлено 212 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет и 38 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 11 смертей.

124 человека выздоровели, их выписали.

5 451 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 261 - в состоянии средней степени тяжести, 293 – в тяжелом состоянии.

Всего на 12 августа в Удмуртии зарегистрировано 42 378 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 34 611 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 322 смерти.

Вакцинированы 316 462 жителя Удмуртии. Из них 235 946 прошли через оба этапа вакцинации.

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