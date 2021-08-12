Пункт вакцинации от коронавируса приедет в Ленинский район Ижевска

Фото: Ильяс Бекмансуров

В субботу, 14 августа жители Ленинского района столицы Удмуртии получат возможность получить прививку от коронавируса в передвижном пункте. Как сообщает пресс-служба городской администрации, комплекс объедет три точки на карте района.

График работы пункта следующий:

- c 10:00 до 12:00 - у школы № 60 (улица Тверская, 58);

- с 13:00 до 15:00 - у школы № 12 (улица Азина, 325);

- с 16:00 до 18:00 - на парковке у ТЦ «Дуслык»/ЖК «Видный».

«Поставить вакцину «Спутник V» смогут горожане старше 18 лет. Перед прививкой будет осмотр врача-терапевта. С собой возьмите паспорт, СНИЛС, полис ОМС и ручку для заполнения медицинской документации», - напоминает пресс-служба.

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