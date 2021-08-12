Олимпийцев из Удмуртии представят к государственным наградам

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Победители и призеры летней Олимпиады в Токио из Удмуртии представлены к государственным наградам. Соответствующий указ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Обладатели золотых медалей гимнаст Давид Белявский и боксер Альберт Батыргазиев удостоены Ордена Дружбы, а двукратную бронзовую призерку по стрельбе Юлию Каримову наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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