Школы Удмуртии начнут учебный год в очном формате

Линейки пройдут преимущественно на улице, в отдельных кабинетах или актовых залах Фото: архив КП
В очном формате начнется 2021-22 учебный год в школах Удмуртии. Как сообщила министр образования региона Светлана Болотникова в прямом эфире в группе Центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте», сохранятся все прошлогодние антикоровирусные ограничения.
Торжественные линейки 1 сентября проведут преимущественно на улице, в отдельных классах или актовых залах. Перед началом учебного года школы обработают средствами дезинфекции.
Приемка школ на предмет готовности к учебному году 2021-22 на данный момент продолжается.
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