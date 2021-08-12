Жителя Ижевска подозревают в краже арендованного в Беларуси автомобиля

Фото: Сергей Грачев

В столице Удмуртии задержали 30-летнего неработающего горожанина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, на территории Беларуси он взял в аренду автомобиль Kia, после чего угнал в Ижевск, разобрал и продал детали с целью наживы.

«Ущерб, причиненный иностранной организации, составил 560 000 рублей. Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск», - говорится в сообщении.

Ижевчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Неизвестные испортили табличку со шрифтом Брайля на Центральной площади Ижевска

Школы Удмуртии начнут учебный год в очном формате