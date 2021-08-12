Неизвестные испортили табличку со шрифтом Брайля на Центральной площади Ижевска

Фото: Анастасия Захарова

Вандалы испортили информационную табличку со шрифтом Брайля на Центральной площади Ижевска – на прошлой неделе это заметили местные жители. Администрация Октябрьского района ответила на запрос «Комсомолки», что причины порчи таблички неизвестны, так как участок не попадает в обзор камер видеонаблюдения.

Администрация обратилась к организациям, которые занимаются изготовлением табличек такого типа. После оценки стоимости работ и определения источника финансирования табличку восстановят. Ремонт планируется осуществить в рамках содержания Центральной площади Срок – до конца 2021 года

Напомним, что при установке данную табличку перепутали с другой.

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