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Общество12 августа 2021 11:18

Неизвестные испортили табличку со шрифтом Брайля на Центральной площади Ижевска

Администрация города восстановит ее до конца года
Авторы (2):
Анастасия Захарова
Алена Михайлова
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Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Вандалы испортили информационную табличку со шрифтом Брайля на Центральной площади Ижевска – на прошлой неделе это заметили местные жители. Администрация Октябрьского района ответила на запрос «Комсомолки», что причины порчи таблички неизвестны, так как участок не попадает в обзор камер видеонаблюдения.

Администрация обратилась к организациям, которые занимаются изготовлением табличек такого типа. После оценки стоимости работ и определения источника финансирования табличку восстановят. Ремонт планируется осуществить в рамках содержания Центральной площади Срок – до конца 2021 года

Напомним, что при установке данную табличку перепутали с другой.

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