Более 700 рублей украли с карты 16-летнего студента техникума в Ижевске

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета 16-летнего студента техникума. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, студент потерял карту, на которую ему начислялась стипендия, а подозреваемый нашел ее и использовал для оплаты покупок.

«По данным следствия, 1 августа 2021 года в период времени с 14 до 16 часов подозреваемый нашел на улице банковскую карту, принадлежащую 16-летнему студенту одного из ижевских техникумов, на которую ему образовательным учреждением перечислялась стипендия. Получив доступ к банковскому счету потерпевшего, подозреваемый похитил с него денежные средства в сумме 720 рублей, оплатив с помощью карты покупки в магазинах», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и потерпевший студент. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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