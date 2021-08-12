Проверка слуха: в одной из больниц Удмуртии детей лечат в гинекологии

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«В Удмуртии больных детей лечат в гинекологическом отделении» – утверждалось в сообщении в ижевских социальных сетях. Подобная практика, согласно сообщению, имеет место быть в Игринской районной больнице. Выражались сомнения в гигиеничности такой организации лечения.«Комсомолка» попыталась разобраться в ситуации.

Выяснилось, что в качестве первоисточника выступает пост одной из жительниц. В нем женщина утверждает, что в игре закрыто педиатрическое отделение. Технически детей принимают не в самом гинекологическом отделении, а «в одном отделении с гинекологией». Жительница пишет, что в отделении существует нехватка постельного белья, а кроватку для ребенка она получила только после привлечения педиатра.

В пресс-службе регионального Минздрава «Комсомолке» сообщили, что отделение педиатрии в данной больнице действительно перенесли с первого этажа на второй – такая мера потребовалась для организации отдельных изолированных палат для пациентов с подозрениями на ковид, ожидающих результатов тестирования.

«В настоящее время педиатрическое отделение находится на втором этаже, рядом с хирургическим отделением, в составе которого находятся гинекологические койки. Отделение полностью оснащено постельными принадлежностями, в том числе детскими пеленками», – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что детские кроватки не размещены стационарно, а хранятся в комнате сестры-хозяйки на втором этаже. Если в больницу поступает ребенок в возрасте до 3-х лет, по требованию врача или медсестры кроватки доставляют в палату.

Представители пресс-службы заверили, что неудобства носят временный характер.

«В течение двух месяцев планируется получение лицензии по педиатрии в здании родильного отделения, на втором этаже. На первом этаже останутся родовая, операционная и палаты для родильниц и новорожденных», – обещают в Минздраве.

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