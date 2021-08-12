642 административных прокола составили после проверки школ в Удмуртии

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На более чем 2,5 млн рублей оштрафовали школы Удмуртии после проверок Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, с 1 сентября 2020 года составлено 642 административных протокола и 605 постановлений о наложении штрафа.

«В Удмуртской Республике откроются 575 общеобразовательных учреждений. В новом учебном 2021-2022 году количество обучающихся детей составит 191021 (в т. ч. 29250 первоклассников). В 1 смену будет функционировать 418 (73%) школ с числом детей – 137661, в 2 смены – 157 (27%) с числом детей – 53360», - говорится в сообщении.

Всего за указанный период было проведено 585 проверок, в том числе проверки школьного питания. Отмечается, что не было ни одного контрольно-проверочного мероприятия без выявленных нарушений санитарных норм.

«В ходе проверок образовательных учреждений были проведены исследования качества воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям: 1510 проб воды по микробиологическим показателям, из них не соответствовали требованиям санитарных правил – 5 (0,3%); 96 проб воды по санитарно-химическим показателям, из них не соответствовали требованиям санитарных правил – 3 (3,1%). Проведены замеры микроклимата – 11966, из них не соответствовали требованиям санитарных правил – 1528 (12,7%); замеры искусственной освещенности 8949, из них не соответствовали требованиям санитарных правил – 939 (10,4%); исследования атмосферного воздуха 305 – все соответствовали установленным гигиеническим нормам», - отчиталось ведомство.

Школам было выдано 492 предписания. В том числе 122 предписания по улучшению материально технической базы, 22 предписания по улучшению системы освещения и вентиляции, 10 предписаний по улучшению системы водоснабжения, 4 по приобретению мебели. Все эти вопросы необходимо решить до 1 сентября.

«По состоянию на 11 августа 2021 года 474 предписаний (96%) хозяйствующими субъектами выполнено, на стадии контроля остаются 18 (14%)», - сообщает пресс-служба.

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