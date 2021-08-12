Когда новые «львята» выйдут на маршруты общественного транспорта в Ижевске

Фото: архив КП

В прямом эфире радио «Комсомольская правда Ижевск» с министром транспорта и дорожного хозяйства УР Алексеем Горбачевым поговорили о том, сколько единиц общественного транспорта приобретено в городе, сколько дорог отремонтировано в летний период, и какие дороги еще будут ремонтировать.

Подробнее – в нашем подкасте.

Напомним, что «Комсомолка» проводит конкурс «Самый красивый котенок Ижевска». Если у вас есть питомец в возрасте до года, участвуйте и выигрывайте призы. Присылайте фото своего котенка на kp@mgcentr.ru или в группу «ВКонтакте». Подробные правила участия в конкурсе можно прочитать здесь.

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