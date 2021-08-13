За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 212 человек

13 летальных случаев - новый антирекорд. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 13 августа в Удмуртии выявлено 212 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 26 детей до 14 лет и 27 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 13 смертей – новый антирекорд.

125 человек выздоровели, их выписали.

5 458 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 321 - в состоянии средней степени тяжести, 300 – в тяжелом состоянии.

Всего на 13 августа в Удмуртии зарегистрировано 42 590 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 34 736 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 335 смертей.

Вакцинированы 318 626 жителей Удмуртии. Из них 276 858 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 4 854 человека.

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