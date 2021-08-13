Александр Бречалов об изменениях в правительстве: «Перестановки, наверное, будут»

Фото: Диля Ахмадишина

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе фестиваля СМИ «Инфофорум» в Чекериле заявил о вероятных изменениях в республиканском правительстве. По его словам, перестановки возможны.

«Что касается правительства, то перестановки, наверное, будут. И это абсолютно нормально. Текучка кадров очень низкая, мы не сразу попадаем в ту или иную должность с назначением, это объясняется просто - опыта руководства регионом не было. Ошибки неизбежны. Наверное, будет новая структура», - сообщил глава региона.

Он отметил естественность кадровых перемен в правительстве, а также опроверг слухи о возможном уходе со своего поста, выразив готовность и дальше работать в республике.

«Уходить не собираюсь. Более того, в определенных кабинетах я уже озвучил, что хочу работать дальше. Но будет многое зависеть и от предстоящих выборов и, в большей степени, от исполнения национальных проектов», - заявил он.

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