Женщину в белом ищут в Ижевске

Фото: vk.com/psoregion18

В Ижевске пропала Ирина Шамшурина 1980 года рождения. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», 10 августа она вышла из дома на Заречном шоссе и не вернулась.

Она была одета в белую футболку, белые шорты с черными полосками и белые сланцы с черными кнопками по бокам.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просят сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» на телефон 8 951-195-29-71 или в полицию на телефон 02 (с моб. 102).

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