Женщину в белом ищут в Ижевске

Фото: vk.com/psoregion18
В Ижевске пропала Ирина Шамшурина 1980 года рождения. Как сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18», 10 августа она вышла из дома на Заречном шоссе и не вернулась.
Она была одета в белую футболку, белые шорты с черными полосками и белые сланцы с черными кнопками по бокам.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просят сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» на телефон 8 951-195-29-71 или в полицию на телефон 02 (с моб. 102).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Видео: в ДТП в Удмуртии пострадали женщина и 4-летняя девочка
Погода в Ижевске 14 августа: до +25°C и небольшой дождь